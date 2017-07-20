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У кіберполіції заявили, що лише 10 % компаній потурбувалися про безпеку після атаки вірусу Petya.A

У кіберполіції заявили, що лише 10 % компаній потурбувалися про безпеку після атаки вірусу Petya.A
Співробітники кіберполіції не виключають, що масштабна хакерська атака може повторитися, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Таку інформацію оприлюднив В’ячеслав Марцинкевич, який обіймає посаду старшого інспектора з особливих доручень кіберполіції. Він відмітив, що масова кібератака трапилася через те, що платформою для поширення вірусу було обрано програму M.E.Doc, яка має адміністративний доступ до комп’ютера, а також здебільшого у більшості користувачів внесена до переліку відсортування для антивірусного програмного забезпечення. Як відомо кіберполіції, нині є ще декілька програм українського виробництва, оновлення яких містить небезпечні віруси. В зв’язку з цим фахівці стурбовані тим, що атака може в будь-який момент повторитися, однак точні дати нікому невідомі.

Крім того, Марцинкевич додав, що після хакерської атаки вірусу Petya.A, яка відбулася 27 червня, лише 10 % українських компаній звернули увагу на посилення безпеки збереження даних, привели комп’ютери та мережу в належний стан. Решта ж підприємців не зробили нічого, щоб не допустити зараження.
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