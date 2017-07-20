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Эксперты шокировали суммой, необходимой для подготовки аэропорта Гостомеля для захода Ryanair

Эксперты шокировали суммой, необходимой для подготовки аэропорта Гостомеля для захода Ryanair
Эксперты авиационной сферы провели свои расчеты, в соответствии с которыми получается, что для полноценного строительства инфраструктуры в аэропорту Гостомеля, необходимой для начала работы в Украине ирландского лоукостера Ryanair, может потребоваться целых 220 миллионов американских долларов. Об этом информирует replyua.net со ссылкой на «Апостроф».

Так, авиаэксперты утверждают, что подготовительный процесс «Гостомеля», в результате которого аэропорт соответствовал бы нормам международного аэропорта, необходимы весьма немалые инвестиции. Прежде всего, речь идет о строительстве нового терминала, установке навигационного оборудования. К тому же, качество дорог в районе аэропорта должно выдержать существенное увеличение трафика.

В интервью журналистам авиационный эксперт Вячеслав Коновалов заявил, что стоимость строительства терминала в аэропорту «Гостомель» может колебаться в пределах десяти миллионов долларов. Более того, учитывая вероятность требования со стороны Ryanair строительства новой трассы до аэропорта, понадобится еще не один десяток миллионов.
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