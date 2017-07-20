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Цимбалюк: Украинские журналисты обязательно должны требовать, чтобы власть и правоохранители нашли убийц Шеремета

Цимбалюк: Украинские журналисты обязательно должны требовать, чтобы власть и правоохранители нашли убийц Шеремета
В интервью журналистам интернет-издания «ГОРДОН» Роман Цимбалюк, корреспондент УНИАН в России, заявил, что в Украине не прекращаются военные действия, в связи с чем сотрудники правоохранительных органов и далее должны рассматривать возможность причастности России к убийству Павла Шеремета. Об этом сообщает replyua.net.

По мнению Цимбалюка, важно, чтобы именно сегодня все вспомнили о Павле, его улыбке и его профессионализме. «Несмотря на то, что происходит в стране, украинским журналистам необходимо требовать, чтобы высшее руководство страны и правоохранители все же узнали имена лиц, убивших Шеремет, и назначили суровое наказание за преступление.

«В настоящее время принято считать, что власти Украины решили злоупотребить при помощи так называемого российского следа и всю вину возложили на кремлевских агентов. Так что украинцам сложно поверить в версию озвучиваемую властями и правоохранителями, в соответствии с которой Москва причастна к убийству Шеремета. Несмотря ни на что, у нас еще не закончилась война, и, соответственно, не стоит отрицать возможность наличия российского следа в этом деле», - сказал Роман Цимбалюк.
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