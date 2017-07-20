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Известный в Украине интернет-магазин организовал распродажу товаров с российской символикой

Известный в Украине интернет-магазин организовал распродажу товаров с российской символикой
Пользователь соцсети Facebook Паша К. Кашчук написал о «зраде» известного в Украине онлайн-магазина Lamoda. Как передает replyua.net, выяснилось, что посетителям магазина предлагают приобрести дешевую одежду и атрибутику. На них присутствует символика России и логотип Russia. Данная новость вызвала серьезный гнев среди пользователей.

«Кто хочет себе купить курточку РАШКУ или кепочку? Возможно, это для кого-то будет полезным? Как раз для вас в Украине с успехом работает российский онлайн-магазин под названием Lamoda. В нем есть возможность приобрести символику, напоминающую о любимой России. Все, что нужно сделать, - это ввести в строке поиска на сайте слово RUSSIA»,- пишет Капчук. Вместе с тем, он добавил, что магазин Lamoda, в принципе, плохим не назовешь, но вот есть проблема - если ввести запрос Ukraine, никаких товаров нет.
Известный в Украине интернет-магазин организовал распродажу товаров с российской символикой
Известный в Украине интернет-магазин организовал распродажу товаров с российской символикой

Стоит отметить наличие на сайте в широком ассортименте толстовок, футболок, бейсболок, спортивных брюк, сумок и рюкзаков. Все они имеют российскую символику. А вот с украинской символикой товаров вообще нет. Недавно представители украинских силовых ведомств осуществили проверку неправомерной деятельности в Украине российской сети Gloria Jeans.
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