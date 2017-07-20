Гражданин Италии, воюющий на Донбассе, назвал Украину лучшей частью Европы

О просьбе к украинскому президенту Петру Порошенко касаемо предоставления гражданства Украины гражданина Италии Джузеппе, воюющего на стороне представителей украинских Вооруженных сил в районе проведения антитеррористической операции, на своей странице в Facebook сообщил Андрей Цаплиенко, являющийся военным журналистом. Об этом сообщает replyua.net.
По словам Цаплиенко, Джузеппе – это его друг, принимающий участие в военных действиях на стороне украинских военных уже более двух лет. При этом журналист поставил итальянца в пример большей части военных из Донбасса, которые решили поддержать пророссийских боевиков ОРДЛО. «В отличие от них, он за нас воюет», - подчеркнул, Цаплиенко.
«Джузеппе понимал, с какими рисками он может столкнуться, принимая решение воевать на стороне украинских военнослужащих. И сейчас в Италии, которая лояльно настроена по отношению к России, Джузеппе может столкнуться с судьбой еще одного добровольца – Виталия Маркина. В связи с этим Джузеппе хочет, чтобы Петр Порошенко подписал указ о предоставлении ему украинского гражданства», - добавил журналист. По его словам, для итальянского военного лучшей частью Европы является именно Украина, поэтому он хочет перевезти сюда всю свою семью.