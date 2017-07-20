Одна из станций киевского метро полностью откажется от жетонов

Станция столичного метрополитена «Кловская» уже с начала августа текущего года будет в наибольшей степени автоматизированной и сможет полностью отказаться от использования таких традиционных для многих киевлян и гостей столицы жетонов. Как передает replyua.net, информация соответствующего содержания размещена на Facebook-странице метрополитена.
«Таким образом, друзья, первой станцией метро Киева, на которой полностью прекратят использовать жетоны, будет «Кловская», - отмечается в тексте сообщения. В качестве замены пластиковых жетонов киевлянам и гостям столицы предлагают полностью перейти на использование разовой поездки с помощью qr-кода. Также отмечается, что можно пополнять карточку метро с помощью обычной карты украинского банка на любую сумму. Еще одна альтернатива оплаты проезда в метро – приобретения проездного, для этого также нужна банковская карта.
Как уже ранее сообщалось, с 15 числа текущего месяца поднялась стоимость проезда в общественном транспорте города Киева. В частности, одна поездка в метро теперь обойдется в пять гривен вместо четырех.