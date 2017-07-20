Гройсман рассказал о своем рабочем дне

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, заявил о том, что в течение всей прошлой недели он спал не больше пяти часов в сутки, а его рабочий день длится не менее двенадцати часов. Как информирует replyua.net со ссылкой на 112 Украина, об этом премьер заявил в интервью Дмитрию Гордону.
«Как правило, он начинается между восемью и девятью утра и заканчивается в девять-десять вечера. Но может продолжаться и до часа-двух ночи», подчеркнул Гройсман, говоря о продолжительности рабочего дня. По словам премьера, средняя продолжительность сна у него составляет около 6-7 часов в сутки, однако на прошлой неделе было столько дел, что приходилось спать всего по пять часов. Премьер подчеркнул, что при этом чувствует себя нормально, силы «еще есть, и, наверно, организм умеет приспосабливаться к такому режиму».
Впрочем, глава правительства пожаловался, что из-за такого плотного графика у него совершенно не остается времени на семью. «Это очень тяжело, но я ничего не могу с этим поделать», заявил премьер. Нужно отметить, что семья у Гройсмана большая – он воспитывает сына и двух дочерей.