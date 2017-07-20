Украина продолжает наращивать экспорт зерновых из морских портов

В период с января по июнь текущего года в украинских морских портах было отгружено на экспорт 19,6 миллионов тонн зерновых, и это на двадцать процентов больше показателей аналогичного периода 2016 года.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Администрации морских портов, украинские производители существенно увеличили экспорт зерна. «В структуре экспорта традиционно показывают рост показатели перевалки продукции аграрного сектора. Объем экспорта растительных масел вырос на 33,8 процентов и составил 2,9 миллионов тонн», сказано в сообщении. Кроме того, за первое полугодие в морских портах увеличилась и грузопереработка – на пять процентов, достигнув 66,3 миллионов тонн, по сравнению с показателями того же периода прошлого года.
50,9 миллионов тонн достигла перевалка экспортного груза в морпортах страны, увеличившись на 5,4 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Только в период с 8 по 14 июля этого года в морпортах было отгружено на экспорт более 412 тысяч тонн зерновых.