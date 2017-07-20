Польський експерт: Україна може перетворитися на безлюдну пустелю

Справжня катастрофа насувається на Україну через те, що демографічна криза в поєднанні з економічним занепадом створюють геополітичну діру. Як передає replyua.net, про це на сторінках Rzeczpospolita написав директор відділу стратегії Warsaw Enterprise Institute і радник компаній польського оборонпрому Анджей Талага. Він припустив, що падіння української держави може відбутися ще за нинішнього покоління, що буде мати дуже негативні наслідки для Польщі.
«Варто мати це на увазі, вступаючи з Україною в суперечки, в тому числі й історичні. Ми не говоримо з рівним партнером, а з прикутим до ліжка хворим. За 20 років може виявитися, що більше нікому доводити нашу моральну правоту в питанні трагедії на Волині і Східній Галичині», - вважає експерт.
Він зауважує, що за 30 років населення Польщі скоротиться до 32 мільйонів осіб, а до кінця нинішнього століття - до 25 мільйонів. При народжуваності на рівні 1,3 дитини на жінку це цілком реальний прогноз. Втім, незважаючи на катастрофічну тенденцію, на яку вказали в ООН і з якими погоджуються польські відомства статистики, Варшава може подбати про себе, оскільки її економіка розвивається і має шанс через кілька років зрівнятися з найбагатшими країнами світу. У свою чергу, на думку Талаги, ситуація в Україні виглядає фатально.