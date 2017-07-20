Посол ЕС потребовал от Украины привлечь к ответственности убийц Павла Шеремета

Хьюг Мингарелли, глава представительства Евросоюза в Украине, заявил о том, что украинские власти затягивают расследование убийства журналиста Павла Шеремета, и необходимо быстрее провести следствие, чтобы установить имена заказчиков и исполнителей.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на NewsOne, Мингарелли подчеркнул, что сегодня все вспоминают Шеремета – прошел уже год со дня убийства, однако преступников так и не нашли. «В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение такого грубого преступления», отметил представитель Евросоюза. Напомним, что утром 20 июля 2016 года неизвестные подложили взрывное вещество в автомобиль, на котором Шеремет ехал на работу.
Следствие говорит о «профессиональных» мотивах, однако пока не удалось установить ни имен заказчиков, ни имен организаторов этого страшного преступления. Журналисты, проводившие собственное расследование, утверждают, что взрывчатку в автомобиль подложила женщина, рядом с которой был мужчина. Их видели рядом с местом взрыва.