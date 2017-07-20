На постсоветском пространстве появится новый геополитический альянс

На постсоветском пространстве возможен интересный геополитический альянс. Страны, которые в разное время стали жертвами российской агрессии имеют шанс скоординировать свои действия и объединиться против общего врага, каковым выступает Россия. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Сергей Таран, передает replyua.net.
По словам Сергея Тарана, первые признаки возможного межгосударственного альянса – совместные шаги Молдовы и Украины по ослаблению «Приднестровья», а именно – демаркация границы, транспортное сообщение и поставки электроэнергии мимо «ПМР». Также началось активное восстановление стратегического сотрудничества Украины с Грузией с ориентиром на НАТО.
«Вишенкой на торте может стать относительный нейтралитет Беларуси по московским геополитическим амбициям, - Лукашенко как раз в эти дни находится в Киеве, - но для Кремля «нейтралитет» «союзнической» Беларуси будет восприниматься как коварная измена», – написал политолог. Он подчеркивает, что в этом региональном антимосковском альянсе Украина обречена стать зачинщиком процесса, а, следовательно, фантазии кремлевской пропаганды о русофобском интернационале с центром в Киеве могут оказаться не такими уж и фантазиями.