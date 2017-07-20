Журналістам вдалося знайти в Україні терориста ІДІЛ та поспілкуватися з ним

33-річний громадянин Росії Марат Нурмагомедов, який брав участь в бойових діях в Сирії на боці ІДІЛ, втік до України. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на Reuters.
Інформаційне агентство стверджує, що Нурмагомедов розчарувався в ІДІЛ та зміг втекти із Сирії до Туреччини. Турецька влада у зв’язку з посиленим контролем за приїжджими мусульманами, затримали його і вирішила вислати, запропонувавши добровільно виїхати в будь-яку країну за його вибором. Екс-бойовик зумів отримати паспорт на інше ім'я і полетів зі Стамбула до України, оскільки там немає можливості встановити, що він підозрюється в тероризмі через недостатнє обміну даними між російськими і українськими силовиками.
«Якби Москва зберегла той же рівень обміну секретною інформацією з Україною, як і зі своїми союзниками, українські прикордонники могли б встановлювати особистості тих, хто перебуває в розшуку і закривати для них в'їзд», - цитує видання слова співробітника російських правоохоронних органів, що займається боротьбою з тероризмом. У Росії йому загрожувало б до 15 років позбавлення волі, тому що Москва широко застосовує закон про покарання російських громадян, що беруть участь в конфліктах за кордоном проти національних інтересів.