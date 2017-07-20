ЗМІ повідомили про неприємний інцидент під час концерту Depeche Mode у Києві

У Києві деякі фанати пропустили половину концерту легендарної групи Depeche Mode: на вході не могли просканувати їх квитки. Терпіння людей в певний момент закінчилося і вони почали прориватися силою. Про це передає replyua.net з посиланням на ТСН.
Зокрема, черга на вхід розтягнулася на три кілометри - люди стояли на вхід до стадіону біля метро «Олімпійська» від «Палацу спорту». На частині квитків сканер не спрацьовував. Через несправну роботи техніки деякі фани провели в черзі 3 години, в результаті на одній ділянці входу вони не витримали і почали прориватися силою.
Нагадаємо, що в Мінську Depeche Mode відмінили концерт через госпіталізацію вокаліста Дейва Гаана. Організатори концерту пообіцяли, що розглянуть варіанти його перенесення і вибачилися перед шанувальниками групи. Інформація про госпіталізацію вокаліста з'явилася за півтори години до початку заходу. Керівник концертного агентства «Атом Інтертеймент» Андрій Алексєєв розповів, що лікарі будуть спостерігати за станом музиканта 12 годин, після чого буде прийнято рішення про стан його здоров'я. Також він повідомив, що на концерт, що не було продано 7 тис. квитків.