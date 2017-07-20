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Нищук: в России много артистов, которые не унижают Украину и наш народ

Нищук: в России много артистов, которые не унижают Украину и наш народ
Евгений Нищук, министр культуры Украины, дал интервью Гордону и рассказал, как он относится к запрету на въезд в страну российским артистам, сообщает replyua.net. Нищук прокомментировал заявление Кириленко, который ранее предложил создать белый список артистов, которые поддерживают Украину.

«Я против любых списков: белых, черных и других. В этом вопросе должна быть хорошо скоординированная работа, когда соответствующие органы отслеживают деятельность и высказывания, среди прочих – у представителей культуры, деятельность и высказывания которых носят антиукраинский характер, они же должны принимать санкции против них», заявил министр. По его словам, в сфере культуры нельзя составлять какие-то списки, поскольку это полностью противоречит культурной политике страны.

Также Нищук подчеркнул, что само Министерство культуры не запрещает въезд артистам, и такие решения принимаются совершенно другими структурами, которые также могут давать какие-либо рекомендации телеканалам или тому же Министерству культуры, поэтому все ведомства находятся в координации друг с другом.
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