Нищук: в России много артистов, которые не унижают Украину и наш народ

Евгений Нищук, министр культуры Украины, дал интервью Гордону и рассказал, как он относится к запрету на въезд в страну российским артистам, сообщает replyua.net. Нищук прокомментировал заявление Кириленко, который ранее предложил создать белый список артистов, которые поддерживают Украину.
«Я против любых списков: белых, черных и других. В этом вопросе должна быть хорошо скоординированная работа, когда соответствующие органы отслеживают деятельность и высказывания, среди прочих – у представителей культуры, деятельность и высказывания которых носят антиукраинский характер, они же должны принимать санкции против них», заявил министр. По его словам, в сфере культуры нельзя составлять какие-то списки, поскольку это полностью противоречит культурной политике страны.
Также Нищук подчеркнул, что само Министерство культуры не запрещает въезд артистам, и такие решения принимаются совершенно другими структурами, которые также могут давать какие-либо рекомендации телеканалам или тому же Министерству культуры, поэтому все ведомства находятся в координации друг с другом.