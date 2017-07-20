Манн: в «Нафтогазе» решили сами себе поднять зарплату, а Кабмин строит из себя доброго полицейского

Соломон Манн, израильский эксперт, на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что компания «Нафтогаз» намеревается увеличить зарплаты «своим», повысив на 19 процентов тарифы для населения и на 46 процентов собственные расходы, информирует replyua.net.
«Кабмин разыгрывает доброго полицейского и шумно возмущается поведением подвластной ему структуры, а Нафтогаз пожимает плечами и говорит, что народ и так излишне жирует, и нечего ему давать спуску - пусть платит! В конечном итоге эксперты считают, что цены будут повышены, но не на столько, как хочет Нафтогаз - на 12-15 процентов, а не на 19 процентов», отмечает Манн.
По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что, когда воры были напуганы, а потом поняли, что опасность – ложная, они начнут воровать с еще большим остервенением, ведь тарифы уже сейчас и так завышены примерно на 20 процентов. «Куда идем дальше? Не считаю такой подход нормальным: овечку нельзя стричь дважды», подчеркнул эксперт.