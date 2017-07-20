Порошенко анонсировал интересный туристический маршрут по Черному морю

Петр Порошенко, президент Украины, анонсировал новый и необычный туристический маршрут по Черному морю.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, выступая на украинско-грузинском бизнес-форуме в Батуми, глава государства заявил о том, что украинская сторона предлагает Грузии создать совместный туристический маршрут в акватории Черного моря, и этот маршрут соединит сразу несколько государств. «Наиболее перспективным в сфере туризма является использование морского транспорта. Украинская сторона внесла инициативу по налаживанию совместного туристического маршрута по Черному морю. Уверен в том, что это будет интересно для туристов», подчеркнул украинский глава.
По мнению Порошенко, новый маршрут будет представлять огромный интерес для туристов из обеих стран, а также поможет углубить сотрудничество между Грузией и Украиной. «Свяжем между Грузией и Украиной Болгарию, Румынию, Турцию и другие направления», пояснил Петр Порошенко. Напомним, что о возможном создании такого маршрута украинские чиновники и политики говорили еще несколько месяцев назад.