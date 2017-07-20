У Луганській області без водопостачання залишилися 40 тисяч осіб

На сьогоднішній день Луганській області без питної води залишилися понад сорок тисяч осіб і три десятки об'єктів соціальної інфраструктури. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, інформує replyua.net.
«В області склалася надзвичайна ситуація з енергозабезпеченням. В результаті знеструмлення водоканалів без питної води залишилися понад сорок тисяч осіб і тридцять об'єктів соціальної інфраструктури, в тому числі дитяча обласна лікарня », - повідомляє голова Луганської військово-цивільної адміністрації. За його словами, він знову виніс на рівень Кабінету Міністрів питання роботи «Луганського енергетичного об'єднання».
«6 травня відбулося нарада під головуванням віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона. Завтра нараду з цього питання проводить віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко», - пише Гарбуз і зазначає, що від стабілізації роботи «ЛЕО» залежить безперебійне енергопостачання, а підприємств «знаходиться в критичному фінансово-економічному стані».