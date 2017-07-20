У Пентагоні заявили про труднощі з проведенням навчань Sea Breeze-2017

Військові навчання Sea Breeze -2017 відрізняються від попередніх підвищеним рівнем складності маневрів і на морі, і на землі, і в повітрі. Як передає replyua/net, про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому прес-службою Пентагону з приводу проведення навчань.
«Основний момент, який стосується цих навчань - це те, що в порівнянні з попередніми вони стали набагато складніше, з дуже потужними морським, повітряним та наземним компонентами», - зазначив з цього приводу заступник командора 65-й оперативно-тактичної групи Шостого флоту ВМС США Меттью Лиман. При цьому повідомляється, що зараз відпрацьовується чотириденний практичний етап навчань в море, в якому беруть участь понад 30 військових кораблів США, України, Грузії і Туреччини.
У планах - відпрацювання пошуково-рятувальних операцій, знешкодження вибухонебезпечних об'єктів на море, вправи з протиповітряної оборони, виконання завдань під водою, а також із застосуванням літаків морської авіації. Авіаційні і десантні компоненти також будуть перевірені на даному етапі. Нагадаємо, в акваторії Чорного моря розпочалася активна фаза українсько-американських навчань Sea Breeze 2017.