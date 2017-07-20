Блогер: хто відповість за провал вступної кампанії?

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Як нагадує replyua.net, вступна кампанія до вишів зараз якраз у розпалі, проте чимала кількість абітурієнтів зіткнулась в її ході з технічними недоліками системи. У чому проблема і хто має за неї нести відповідальність – розповідає на шпальтах видання Site.ua Світлана Вовк.Так, блогер повідомляє, що Єдина державна електронна база з питань освіти, скорочено іменована ЄДЕБО, належним чином не працює. Близько сорока тисяч абітурієнтів зіткнулись з проблемою реєстрації електронних кабінетів вступника, коли система сама зіпсувала їх заяви, а потім – видалила їх. Незважаючи на те, що Міністерство освіти обіцяє вирішити все на користь абітурієнта, віри цьому мало. Більше того, виникає закономірне питання – хто винен у збоях системи?Відповідь очевидна – ЄДЕБО не встигли протестувати. Звісно, з такими темпами роботи цього і не могло статись. Наприклад, аукціон на розробку платформи відбувся шостого березня поточного року, вже двадцятого березня було украдено угоду між МОН та підрядником - ПАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій" (НДІ ПІТ), двадцять другого травня було підписано протокол про те, що випробування системи пройшло успішно. Чи достатньо такого проміжку часу для того, щоб розробити систему державного значення? Очевидно, що ні, крім того, НДІ ПІТ передав роботи субпідряднику у квітні. Чи було систему належно протестовано? Знову сумнівно, а тому є підстави вважати, що мало місце фальшування документів про це. Власне, скільки це коштувало всім нам? Це два мільйони гривень, виділені на продовження функціонування старої версії ЄДЕБО та дев’ять мільйонів, які отримав розробник поточного «чуда техніки». Всі ці гроші платники податків віддали для того, щоб вступна кампанія була фактично провалена. І хто за це відповість?