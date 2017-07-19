Украинский агрохолдинг увеличил выручку ровно в пять раз

Украинский агрохолдинг «Мрия» только за первые шесть месяцев этого года смог увеличить выручку сразу в пять раз.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, за первое полугодие выручка «Мрии» достигла 24,7 миллионов долларов, и это в 4,6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно сообщению на сайте компании, операционная выручка от продаж сельхозпродукции за отчетный период составила 21 миллион долларов против 3,2 миллионов в первом полугодии 2016 года. За январь-июнь 2017 года "Мрия" реализовала пшеницы на 7,2 миллиона долларов, подсолнечника - на 6 миллионов, кукурузы - на 3 миллиона, других сельхозкультур - на 4,8 миллионов.
При этом нужно отметить, что на весеннюю посевную было потрачено более 14 миллионов долларов, и на уборку ранних зерновых «Мрия» собирается привлечь до пятисот единиц техники. В первом полугодии общий размер инвестиций в компанию превысил четыре миллиона долларов. В компании отметили, что эти деньги были потрачены на обслуживание лизинговым программ, а также на покупку сельхозтехники.