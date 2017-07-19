Редакція «Вестей» заявила про можливість арешту їх офісу

Видання «Вести» заявляє, що робота ресурсів медіахолдингу може бути зупинена через вірогідність арешту приміщень, інформує replyua.net.
«За клопотанням військової прокуратури готується рішення про арешт і накладення заборони на користування приміщеннями, де знаходяться редакції Радіо Вести, газети «Вести», сайтів vesti-ukr.com і ubr.ua. В результаті робота всіх ресурсів буде зупинена, а команда журналістів і редакторів опиниться на вулиці», - йдеться в повідомленні на сайті видання. Видання також наводить заяви представників міжнародних журналістських організацій, які засудили обшуки в офісі медіахолдингу «Вести».
«Коли військовий прокурор посилає елітні військові сили з кулеметами для рейду в офіс радіостанції і обшукує мобільні телефони журналістів, контакти і текстові повідомлення, для цього може бути тільки одна інтерпретація: це спроба залякування і серйозна загроза свободи преси. Ми закликаємо владу України припинити переслідування журналістів і перестати перешкоджати їх комунікації зі своїми джерелами», - заявив виконавчий директор Committee to Protect Journalists (Міжнародний комітет захисту журналістів) Джоел Саймон.