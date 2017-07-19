У «Київгазі» не вважають витік газу причиною вибуху будинку у Голосіївському районі

Причиною обвалу житлового будинку на Голосіївському проспекті в Києві не міг стати вибух газу. Про це повідомляє прес-служба компанії «Київгаз», передає replyua.net. У повідомленні компанії мова йде про необхідність пошуку справжніх причин руйнування будівлі на Голосіївському проспекті. «З огляду на вищевказані факти, ми як фахівці газової сфери стверджуємо, що природний газ не є причиною вибуху в будинку на Голосіївському проспекті, 70», - сказано в повідомленні.
Відзначається, що в день обвалення прилади газорозподільного пункту, який розташований у будинку, не зафіксували жодних коливань тиску. У лютому в цій будівлі провели повну технічну перевірку системи газопостачання. Внутрішньобудинкові газопроводи пройшли перевірку на герметичність.
Колонка і плита в квартирі № 9, де стався вибух, за результатами огляду після події були в справному стані - без слідів пошкоджень як на самих приладах, так і в місцях підключення до газової мережі будинку. Версія про самовільне втручання в систему газопостачання будинку підтвердження не знайшла. У більшості квартир в будинку встановлені датчики загазованості. Жоден з них сигналу в день вибуху не давав.