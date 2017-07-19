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Кабмін анонсував запровадження ідентифікації за допомогою мобільного телефону

Кабмін анонсував запровадження ідентифікації за допомогою мобільного телефону
Впровадження мобільними операторами технології електронної ідентифікації Mobile ID може статися до кінця поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує replyua.net. «Я думаю, що цього року ми розширимо можливості мобільної ідентифікації Mobile ID. Ми працюємо над цим питанням. Я переконаний, що до кінця року ми вийдемо на відповідні рішення », - сказав він під час засідання Кабміну в середу.

Раніше Гройсман закликав усіх мобільних операторів до створення ідентичної системи, яка буде однаково зрозуміло функціонувати по відношенню до користувача, а також запевняв у готовності уряду забезпечити правову підтримку - сформувати пакет необхідних законодавчих ініціатив для реалізації питання мобільного ідентифікації.

Як повідомлялося, за допомогою технології Mobile ID користувачі мобільного зв'язку зможуть ставити електронні підписи до документів, здійснювати оплату послуг, отримувати доступ до захищених електронних документів за допомогою свого мобільного телефону. Впровадження мобільними операторами технології Електронної ідентіфікації Mobile ID може відбутися до кінця поточного року. Починаючи з 2000 року, подібні сервіси запроваджено в більшості країн ЄС, а також в Молдові, Азербайджані, Литві, Латвії, Естонії та Казахстані.
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