У Києві хочуть побудувати п’яту лінію метро

У проект Генерального плану Києва вже внесені останні зміни: державна експертиза зроблена, незабаром документ внесуть для прийняття до Київради. Як передає replyua.net, Тамара Аляб'єва, котра очолює відділ інженерно-транспортної інфраструктури КО «Київгенплан», розповіла, що в проекті Генплану закладена на перспективу і п'ята лінія метрополітену. Її траса остаточно буде визначена у процесі формування техніко-економічного обґрунтування цього проекту.
«Суть в тому, щоб метро пройшло по серединній зоні Києва від площі Шевченка до Дарницького залізничного вокзалу. Для міста - це необхідність, яка відповідає світовим стандартам забезпечення громадським транспортом», - розповіла Аляб'єва. Крім того, вона підтвердила, що добудова Сирецько-Печерської лінії метро в бік Виноградаря почнеться вже в кінці нинішнього року.
Також Аляб'єва розповіла в інтерв'ю представникам засобів масової інформації про терміни будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро від шляхопроводу в Жулянах (Велика кільцева дорога) до вулиці Пухівській на Троєщині, де буде електродепо і нова міжміський автостанція Пухівська.