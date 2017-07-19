Україна планує закупити у США понад 3 мільйони тон антрациту

Україна попередньо узгодила контракт на поставку двох судів антрациту з США. Як передає replyua.net, про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.
За його словами, попередньо вдалося погодити контракт на два судна. Також розроблені зміни з Мінінфраструктури, щоб вони не перетиналися з судами, які слідують з Південно-Африканської Республіки. «У нас одна проблема - ціна на антрацитових групу вугілля залежить від того, на який час підписаний довгостроковий контракт », - сказав Насалик. В цілому, за словами міністра, з урахуванням існуючих запасів і запасів в минулому році, коли не стояло питання про переміщення товарів із зони АТО, то в даний час в Україні вугілля практично в два рази більше, ніж на той період.
Раніше Насалик заявляв, що Україна планує закупити у США близько 3,5 мільйона тонн вугілля антрацитної групи. Він зазначив, зараз Україні допомагає американське посольство в цьому питанні. «Не виключено, що ми вийдемо в кінці місяця по закупівлям антрацитової групи безпосередньо у Сполучених Штатів Америки. З логістики це вигідніше. Десь відсотків на 60 ми виграємо в логістиці. І друге - там дуже цікава ціна », - додав Насалик.