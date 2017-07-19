Савченко отнеслась с понимание к «малороссам», которым приходится убивать украинцев

Известный украинский блогер и журналист Андрей Капустин у себя в Facebook пишет о том, что известная поклонница бандитов из ОРДЛО Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, народный депутат Украины Надежда Савченко по определению не могла пройти мимо заявления о создании государства «Малороссия».
По словам блогера, Савченко с экрана, полюбившегося ей телеканала Ньюсван заявила, что считает «создание «Малороссии» отчаянным криком Донбасса о помощи», добавив фразу, которая подлежит осмыслению и толкованию исключительно в узком кругу профессиональных психиатров при постановке диагноза. В частности, Савченко сказала, что в Украине четко понимают, что давление России неприемлемо для украинцев, пусть даже и в оккупации, несмотря на то, что они стоят с оружием в руках и готовы убить своих соотечественников по ту сторону границы.
По словам Андрея Капустина, нужно быль профессиональным психиатром, чтобы понять ход мыслей Надежды Савченко, которая совсем скоро может сказать, что то, чем занимаются сепаратисты – это правое дело, ведь они убивают нас – украинцев, чтобы иметь право оставшихся в живых называть «малороссами».