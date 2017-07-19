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Савченко: красота требует жертв, и это для меня очень тяжело

Савченко: красота требует жертв, и это для меня очень тяжело
Надежда Савченко, внефракционный депутат, дала большое интервью российскому пропагандистскому Life.ru, информирует replyua.net. В интервью Савченко рассказала об экспериментах с имиджем, отметив, что раньше она одевалась более стильно, и это было в ту пору, когда она училась на модельера.

По ее словам, тогда она понимала, что красота всегда требует каких-то жертв и старалась придерживаться хорошего вкуса в одежде и образе в целом. По словам бывшей украинской военнослужащей, она могла одеваться неудобно, зато это было очень красиво. Теперь она решила отбросить условности и одеваться так, чтобы это было эстетично, но, в первую очередь, чтобы было удобно. Напомним, что Савченко уже неоднократно удивляла украинцев сменой имиджа.

На одном из телеканалов она появилась с очень ярким макияжем, а в декабре прошлого года пользователи соцсетей смеялись над тем, что депутат после встречи с главами «ЛДНР» появилась на публике в странном пальто и необычной шапке. Впрочем, во время интервью Лайфу Савченко с образом не экспериментировала, появившись в обычном платье и без макияжа.

Савченко: красота требует жертв, и это для меня очень тяжело
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