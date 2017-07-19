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40 тисяч заяв абітурієнтів зникли через збої у системі

40 тисяч заяв абітурієнтів зникли через збої у системі
Через збій в системі Єдиної державної електронної бази з питань освіти були втрачені близько 40 тисяч заяв абітурієнтів для вступу до ВНЗ. Як передає replyua.net, про це в інтерв'ю ZN.UA розповів перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець. За його словами, зараз ці заяви виправляють в ручному режимі, оскільки автоматично відновити можна тільки 80%. Відзначається, що дані абітурієнтів були втрачені через відключення сервера, який завис.

Повідомляється, що збої відбулися через оновлене програмне забезпечення, яке обслуговує вступну кампанію. Сервер не був розрахований на таку велику кількість користувачів і тому завис. «Розробник все розробив правильно. Помилився експлуатант системи - ДП «Інфоресурс», він не підключив належної потужності, і система зависла, зник зв'язок між заявами абітурієнтів та реєстром результатів ЗНО \», - розповів Ковтунець.

Раніше глава Міносвіти Лілія Гриневич стверджувала, що списки абітурієнтів за результатами ЗНО в вищих навчальних закладах будуть опубліковані 1 серпня, а з результатами абітурієнтів, які проходять творчі конкурси або співбесіди, можна буде ознайомитися 24 липня о півдні.
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