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Віднині використовувати печатку в бізнесі необов’язково

Віднині використовувати печатку в бізнесі необов’язково
В Україні вступив в силу закон про скасування використання печаток на офіційних документах. Як інформує replyua.net, законом №1982-VIII передбачені зміни до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. Зокрема, в Господарському кодексі прописується, що печатка не може бути обов'язковим реквізитом документа, який подається від імені суб'єкта господарювання органу державної влади. Державним органам забороняється вимагати наявність печатки на документах.

Закон про скасування печаток в Україні виключив з низки нормативних актів згадки про обов'язкове використання печатки. Тепер документи вважаються достовірними за умови підпису уповноваженої на це особи. Крім того, вводиться адміністративна відповідальність за вимагання проставлення печатки на документі. Така дія передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень).

Автори законопроекту пояснили в пояснювальній записці до документа, що три роки тому був впроваджений перехід від обов'язкового до добровільного використання печаток у бізнесі, що викликало багато плутанини.
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