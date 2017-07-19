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Алкоголь і тютюн в Україні знову можуть подорожчати

Алкоголь і тютюн в Україні знову можуть подорожчати
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на сигарети, пиво і етиловий спирт. Як передає replyua.net, відповідний законопроект уряд схвалив під час свого сьогоднішнього засідання.

Пропонується підвищити акцизи на пиво - з 2,78 гривні / літр до 3,09 гривні / літр, на вина кріплені та вермути з 8,02 до 8,92, ігристі - з 11,65 до 12,95 гривні / літр, сидр та інші напої бродіння - зі 129,96 до 141,18 гривні з розрахунку на 1 літр чистого спирту. Також пропонується підвищити акциз на етиловий спирт з 126,96 до 141,18 гривні з розрахунку за 1 літр чистого спирту; продукти з вмістом етилового спирту 8,5% і більш - з 169,27 до 188,23 гривні за 1 літр чистого спирту. Акциз на виноградні вина зберігається без змін (0,01 гривні).

Крім того, для тютюнової сировини і відходів, замінників тютюну, гомогенізованого тютюну, тютюнових екстрактів і есенцій акциз планується підвищити з 559,78 до 622,48 гривні / кг. Це ж саме стосується і сигар. Специфічна ставка для сигарет, з фільтром і без, буде підвищена з 445,56 гривні до 495,46 гривні за тисячу штук, адвалорна ставка зберігається на рівні 12%. Мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів для сигарет з фільтром і без планується підвищити з 596,05 до 662,81 гривні за одну тисячу. штук.
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