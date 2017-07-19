Эксперты подозревают ProZorro в непрозрачности

Через популярную систему ProZorro до сих пор проводятся непрозрачные закупки, и через систему также заключаются договора без применения процедур о публичных закупках.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на UBR, об этом рассказали эксперты «Публичного аудита», и они уверены, что эта электронная система позволяет найти лазейки для коррупционных злоупотреблений. Сейчас уже показано на практике, что многие участники тендеров пользуются этими лазейками. «Завышение ожидаемой стоимости предмета закупки, собственно организация работы тендерного комитета и разработка проекта тендерной документации заранее под конкретного участника», заявили эксперты, называя три основные группы риска. Также зафиксирован критически высокий показатель так называемых неконкурентных процедур закупок (только в Минобороны 76,5 процентов торгов прошли по этим процедурам).
Эксперты увидели в самой системе регулярность случаев, когда заказчик завышает ожидаемую стоимость, также встречаются и подписания так называемых дополнительных соглашений, где указываются более высокие суммы. Затраты по таким случаям, по оценкам экспертов, уже достигли миллиардов гривен.