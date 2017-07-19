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Власник італійського кафе у Запоріжжі не взяв персонал на роботу через українську мову

Власник італійського кафе у Запоріжжі не взяв персонал на роботу через українську мову
Власник кафе Trattoria Fabrizio в Запоріжжі, італієць Фабріціо Кошче, запропонував персоналу ресторану, на місці якого він відкрив свій заклад, залишитися працювати у нього з підвищеною зарплатою, але за умови, що клієнти будуть обслуговуватися українською мовою. Як інформує replyua.net, про це пише місцеве видання 061.ua.

«Відразу після цього почалися неймовірні обурення. Вони почали мені ставити свої умови і сказали «Ми б прийшли до вас, якби не ось ця вимога щодо української мови» ... Тобто фактично ми їх не звільняли, а просто не взяли на роботу. І мова була не єдиною причиною, вони не підходили нам і за іншими параметрами», - пояснив сам Кошче. Ресторатор розповів, що вже 10 років одружений з українкою і давно підтримує Україну в «бажанні свободи і прагнення до Європи».

«Ще в Італії, через волонтерські організації діаспори, я допомагав українським бійцям на фронті. Тому не бачу нічого дивного, що персонал українського кафе повинен розмовляти українською мовою», - додав він. За словами Кошче, після того як про його вимогу до персоналу дізналися в соцмережах, фактично в той же день, до них повалили клієнти. «На другий день нам замовили два банкети. Було таке, що пара стояла на вході і чекала, поки звільниться столик», - розповів ресторатор.
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