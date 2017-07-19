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В Кабмине прокомментировали повышение тарифов на газ

В Кабмине прокомментировали повышение тарифов на газ
В пресс-службе Кабинета министров прояснили ситуацию с возможным повышением тарифов на газ для населения – финансовый план «Нафтогаза» предполагает сохранение финансовой стабильности компании, однако «Нафтогаз» не собирается повышать стоимость газа для населения.

Как информирует replyua.net, Степан Кубив, первый вице-премьер Украины, подчеркнул, что финансовый план направлен лишь на эффективное управление различными процессами в компании. Кубив также отметил, что руководство «Нафтогаза» совместно с Министерством финансов, Министерством экономического развития и Министерством энергетики планирует скорректировать доходную часть плана в соответствии с теми ценами, которые действуют сейчас.

Финансовым планом компании было предусмотрено повышение цены на газ для населения с октября 2017 года на 18,84 процентов, или на 931 гривен за тысячу кубометров, до 5 тысяч 873 гривен за тысячу кубометров без налога на добавленную стоимость, сообщали "Українські новини". Однако еще в конце мая Владимир Гройсман, украинский премьер, дал ясно понять, что никаких повышений тарифов на газ в октябре текущего года не предусмотрено.
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