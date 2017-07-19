Савченко дала интервью СМИ РФ и рассказала об отношениях Украины и России

Надежда Савченко, внефракционный депутат, дала интервью Life.ru, который считается одним из самых пропагандистских СМИ России. Как передает replyua.net, Савченко поделилась с журналистами своими мыслями о будущих отношениях между Россией и Украиной.
«Давайте уже наконец-то поймём, что лучше быть добрыми соседями, чем плохими братьями. Иногда соседи живут лучше, а в семье братья ссорятся. Давайте не будем сближаться и пытаться объединяться настолько, чтоб решать потом, а кто брат старший, кто младший», отметила депутат. Также Савченко подчеркнула, что при такой ситуации между Москвой и Киевом сложатся очень хорошие и равные отношения. Савченко поделилась и своими размышлениями о конфликте на Донбассе, отметив, что войну на востоке страны развязали политики, и именно они должны сделать все возможное, чтобы военные действия прекратились.
Савченко рассказала журналистам СМИ РФ о том, что, когда она училась на модельера, всегда одевалась очень стильно. Нардеп призналась, что больше всего обожает рок-музыку, в особенности, российские рок-группы.