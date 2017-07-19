Держпідприємство «Антонов» постачає деталі для літаків Міноборони Росії – нардеп

ДП «Антонов» продає деталі для літаків російської компанії «Воронезьке Акціонерне Літакобудівне Товариство» (скорочено - ВАЛТ), яка виконує замовлення Міноборни РФ. Про це повідомляється на сайті нардепа Борислава Берези, передає replyua.net.
За наявною інформацією, ВАСО поставило вже 10 літаків. За заявою заступника глави Міністерства оборони РФ Юрія Борисова, яку він зробив в рамках візиту на ВАСО 10 березня 2017 року, Повітряно-космічні сили Росії отримають у 2017 році три нових машини Ан-148 (RA-61731, RA-61732, RA-61733) . Решта 2 борта з серійними номерами 44-01 (RA-61734) і 44-02 (RA-61735) планується поставити замовнику в 2018 році.
Саме для останнього в цьому замовленні борту 44-02 (RA-61735), з Києва до Воронежа доставлено відсік фюзеляжу Ф-2 літаки Ан-148, а також кесони КЧК правий і лівий (кесонна частина крила). Перевізником виступила Транспортна компанія «СТС Логістікс Транспорт», визнана переможцем в тендері, проведеному ВАСО. За фактами, викладеними вище, нардепом Бориславом Березою подано звернення до Служби Безпеки України з метою розслідувати обставини даної угоди і, в разі підтвердження - виявлення та притягнення до відповідальності всіх винних.