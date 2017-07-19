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Влада Грузії двічі просила Україну про екстрадицію Саакашвілі

Влада Грузії двічі просила Україну про екстрадицію Саакашвілі
Головна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням про екстрадицію екс-президента Міхеїла Саакашвілі і двічі отримала офіційну відмову. Про це заявила міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані, передає replyua.net.

«Я рада, що у наших українських партнерів уточнена інформація - так, це правда, що ми двічі офіційно звернулися з Головної прокуратури Грузії до української сторони з проханням передати Саакашвілі і двічі отримали офіційну відмову. Ця інформація вже уточнена, це дійсно так. Наше прохання було спрямовано, воно було обґрунтованим. Відправлені докази і на підставі цих доказів українська сторона може прийняти те рішення, яке на даному етапі для неї вже прийнятно. Однак, зрозуміло, прокурори продовжать співпрацю. Як заявив президент України, це не може бути політичним процесом, це питання доказів і докази говорять на шкоду пану Саакашвілі», - заявила Цулукіані, відповідаючи на питання про екстрадицію Саакашвілі.

Нагадаємо, що в Грузії з офіційним візитом перебуває президент України Петро Порошенко. Вчора журналісти йому не раз задавали питання про можливу екстрадицію екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Спочатку Порошенко заявив, Грузія не зверталася до України з проханням про екстрадицію, проте пізніше, в інтерв'ю «Громадському мовнику», він зазначив, що перевірив цю інформацію і виявилося, що Грузія зверталася, але Україна відповіла відмовою.
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