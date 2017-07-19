Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм

У Києві вночі невідомі підпалили мікроавтобус, в результаті чого водій отримав опіки. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Наголошується, що вночі в Печерське управління поліції надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дарвіна. Працівники слідчо-оперативної групи виїхали за адресою.
«Після прибуття до поліцейських звернувся чоловік, який пояснив, що кілька місяців тому за дорученням надав свій автомобіль знайомому, який займається перевезеннями. Однак нещодавно в телефонній розмові він повідомив, що автобус згорів, а сам перебуває в лікарні», - йдеться в повідомленні. Так, поліція встановила, що потерпілий - житель Києва, який отримав замовлення на перевезення.
«Чекаючи пасажирів, киянин вирішив перенести особисті речі до багажнику. Перебуваючи позаду авто, він відчув, як на нього пролилася рідина, після чого спалахнуло полум'я. Автомобіль згорів, потерпілого з опіками доставили до лікарні», - повідомляє прес-служба поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та надання правової кваліфікації події.