валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм

Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм
У Києві вночі невідомі підпалили мікроавтобус, в результаті чого водій отримав опіки. Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба столичної поліції. Наголошується, що вночі в Печерське управління поліції надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Дарвіна. Працівники слідчо-оперативної групи виїхали за адресою.

«Після прибуття до поліцейських звернувся чоловік, який пояснив, що кілька місяців тому за дорученням надав свій автомобіль знайомому, який займається перевезеннями. Однак нещодавно в телефонній розмові він повідомив, що автобус згорів, а сам перебуває в лікарні», - йдеться в повідомленні. Так, поліція встановила, що потерпілий - житель Києва, який отримав замовлення на перевезення.
Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм
Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм
Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм

«Чекаючи пасажирів, киянин вирішив перенести особисті речі до багажнику. Перебуваючи позаду авто, він відчув, як на нього пролилася рідина, після чого спалахнуло полум'я. Автомобіль згорів, потерпілого з опіками доставили до лікарні», - повідомляє прес-служба поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та надання правової кваліфікації події.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
23824

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Санкции и падение цен на ресурсы привели к существенному снижению денежного оборота в России. То, чего когда-то хватало на всех, теперь не хватает и за ресурсы началась ожесточенная борьба в верхах.

Последние новости

Эксперт рассказал о ликвидации Захарченко и Плотницкого

Держпідприємство «Антонов» постачає деталі для літаків Міноборони Росії – нардеп

Влада Грузії двічі просила Україну про екстрадицію Саакашвілі

В Госдепе США прокомментировали заявление Кадырова о гомосексуалистах

Між російськими і американськими дипломатами відбулася «жорстка» бесіда

Эксперт: безвиз никак не повлияет на число украинских туристов в Турции

Корреспондент: у японцев появилась необычная проблема

У Кремлі вже розчавили ідею про «Малоросію» - Newsweek

Лоукостер WizzAir став ще дешевшим

Эксперт: возвращение Донбасса в Украину будет реальным не раньше, чем через 40 лет

Российские оппозиционеры публично выступили с требованием вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе

«Нафтогаз» предлагает повысить тарифы на газ для населения

Невідомі у Києві підпалили мікроавтобус із водієм

В Україні з 1 жовтня може суттєво зрости вартість газу

Кончаловский предложил ввести оригинальные санкции против США

Друзья Задорнова прокомментировали слухи о смертельной болезни сатирика

На бізнес-форумі у Грузії Порошенко виступив на фоні банеру з помилкою

У «ЛНР» повідомили про затримання «українського диверсанта»

Украинская журналистка поделилась неожиданной версией о предназначении проекта «Малороссия»

Трамп назвав претендента на посаду посла США в Росії

 Новости за день