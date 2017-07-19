В Україні з 1 жовтня може суттєво зрости вартість газу

НАК «Нафтогаз України» пропонує підвищити тарифи на газ для населення на 18,84% з 1 жовтня цього року. Як передає replyua.net, проект рішення про підвищення «Нафтогаз» передав на розгляд Кабміну, повідомляють «Українські новини». Зазначається, що вартість тисячі кубометрів без ПДВ хочуть підвищити на 931 гривню - до 5873 грн. Тобто з ПДВ вона складе 7047 грн. або ж 7,047 грн. за кубометр. Нинішня ж ціна (встановлена на період з 1 квітня 2017 року по 1 квітня 2018-го.) для населення становить 6,9579 грн.
У проекті рішення зазначено, що нова вартість буде стосуватися споживачів, на яких Кабінетом міністрів покладено спеціальне зобов'язання (ПСО, тарифи для населення). А вартість реалізації газу споживачам, на яких не покладено спеціальні зобов’язання, компанії встановлюють самостійно.
Як відомо, 26 квітня Кабінетом Міністрів було введено до постанови про спеціальні зобов'язання НАК «Нафтогаз України» формулу розрахунку кінцевої граничної ціни природного газу для населення (вартість послуги газопостачання), на підставі раніше затвердженої Кабміном ціни газу як товару 4 942 гривень / тис. куб. м (без ПДВ) торгових надбавок постачальників, податків і тарифів НКРЕКУ на транспортування і розподіл газу.