На бізнес-форумі у Грузії Порошенко виступив на фоні банеру з помилкою

Організатори бізнес-форуму в Тбілісі, на якому виступав президент України Петро Порошенко, неправильно написали слово «Україна» на офіційному банері, інформує replyua.net. Так, безпосередньо за спиною глави української держави чітко читався напис «Грузія - Укараїна. Бізнес форум ». Фотографію з місця подій опублікував в Facebook Олег-Сандро Панфілов.
«Ви вже вибачте цих дебілів, Петре Олексійовичу, ви думали, що Міша (Саакашвілі - ред.) поганий, виявилося, що його вигнали повні ідіоти», - написав у коментарі Панфілов. Відзначимо, що на офіційному сайті президента України опубліковані фотографії з такого ракурсу, що помилки на банері не видно.
Як відомо, президент України Петро Порошенко вчора розпочав державний візит до Грузії. Про це повідомляє адміністрація президента України на своїй сторінці в Facebook. Програмою візиту Порошенко передбачені зустрічі з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою грузинського парламенту Іраклі Кобахідзе. В рамках візиту президент України також відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з головою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.