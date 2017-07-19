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У «ЛНР» повідомили про затримання «українського диверсанта»

У «ЛНР» повідомили про затримання «українського диверсанта»
Бойовики самопроголошеної «ЛНР» заявили, що затримали «диверсанта, який працював на українські спецслужби і планував здійснити теракт в Луганську». Як передає replyua.net, про це заявила спікер так званого «Міністерства державної безпеки ЛНР«

«Затримано диверсанта, який планував згідно із завданням українських спецслужб зробити резонансний терористичний акт, об'єктом якого повинні були стати іноземні особи та мирні жителі Республіки», - йдеться в повідомленні бойовиків. Терористи стверджують, що затриманого звуть Руслан Донич, якого раніше булло засуджено за розбій та грабежі. «У лютому поточного року він був завербований спецслужбами України і перекинутий в місто Луганськ для виконання поставлених йому завдань», - повідомили в «ЛНР».

За твердженням бойовиків, раніше «диверсант», за допомогою саморобного вибухового пристрою, повинен був підірвати сауну. Однак «правоохоронці ЛНР» припинили злочин, а Донич втік. Бойовики повідомили, що «українського диверсанта» вдалося затримати в ході спецоперації. Зараз він дає свідчення. Нагадаємо, 18 липня ватажок терористичної організації «ДНР» Олександр Захарченко оголосив про створення «нової держави, яке є наступником України» - Малоросії.
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