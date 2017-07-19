валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Стало відомо, як священики УПЦ МП сприяли анексії Криму

Стало відомо, як священики УПЦ МП сприяли анексії Криму
Під час протестів в Криму в лютому 2014 року навіть службовці Російської православної церкви всіляко намагалися перешкодити проведенню проукраїнських мітингів. Як інформує replyua.net, про це в коментарі InfoResist розповів колишній народний депутат від ВО «Батьківщина» Андрій Сенченко. За його словами, Сергія Аксьонова планували призначити «прем'єром» Криму на засіданні Верховної Ради Криму 24 лютого 2014 року. Однак це засідання було зірвано.

«Разом з Чубаровим ми фактично зірвали проведення цієї сесії, оскільки вони припускали в цей день призначити Аксьонова і такий сценарій полегшив би їм проведення цієї вистави під назвою« референдум », який вони організовували під керівництвом російських структур», - заявив він.

«Ми з Чубаровим вийшли на трибуну парламенту, я зажадав дати слово, вони вимкнули мікрофон. У мене досить гучний голос і я пояснив тим депутатам, які були, а їх там було явно менше половини, наслідки таких дій. І після цього Костянтинов був змушений закрити сесію», - додав Андрій Сенченко. При цьому він стверджує, що Володимир Костянтинов був в неосудному стані.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
22964

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Санкции и падение цен на ресурсы привели к существенному снижению денежного оборота в России. То, чего когда-то хватало на всех, теперь не хватает и за ресурсы началась ожесточенная борьба в верхах.

18 июл 2017
10603

Скандал у Одесі: водій маршрутки намагався вигнати дівчину через «телячу мову»

В Одесі водій маршрутки спробував вигнати з салону дівчину, яка розмовляла українською мовою. Як передає replyua.net, постраждала написала скаргу до міського департаменту транспорту та має намір

Последние новости

Украинская журналистка поделилась неожиданной версией о предназначении проекта «Малороссия»

Трамп назвав претендента на посаду посла США в Росії

Стало відомо, як священики УПЦ МП сприяли анексії Криму

Аброськін став першим заступником глави Нацполіції

Головний «бурштиновий чиновник» володіє «лівими» мільйонами та кінним клубом – розслідування

«Мы убиваем их»: Савченко считает «создание Малороссии» просьбой о помощи

Американські військові готові надати Україні летальну зброю

У Кременчуці «народний лікар ЛНР» може тримати високу посаду

Україна опинилася на рівні Південного Судану, Сомалі та Нігерії у рейтингу МОЗ

Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze

Через серйозне загострення в зоні АТО загинули двоє українських військових

За три роки в Україні буде створено сержантський корпус рівня країн НАТО

У МЗС Німеччини хочуть скасувати санкції проти Росії

Повторение судьбы Гиви: эксперт сообщил, когда Путин уберет Плотницкого и Захарченко

В США пояснили, почему Украина не может стать членом НАТО

Известный сенатор раскрыл коварный план Путина по Украине

Аксьонов отримав посаду «прем’єр-міністра» Криму завдяки Януковичу

Україна на четверть збільшила експорт зброї

У РФ винесли перший вирок адміністратору «груп смерті»

Понад 60 британських політиків і вчених просять призупинити Brexit

 Новости за день