Стало відомо, як священики УПЦ МП сприяли анексії Криму

Під час протестів в Криму в лютому 2014 року навіть службовці Російської православної церкви всіляко намагалися перешкодити проведенню проукраїнських мітингів. Як інформує replyua.net, про це в коментарі InfoResist розповів колишній народний депутат від ВО «Батьківщина» Андрій Сенченко. За його словами, Сергія Аксьонова планували призначити «прем'єром» Криму на засіданні Верховної Ради Криму 24 лютого 2014 року. Однак це засідання було зірвано.
«Разом з Чубаровим ми фактично зірвали проведення цієї сесії, оскільки вони припускали в цей день призначити Аксьонова і такий сценарій полегшив би їм проведення цієї вистави під назвою« референдум », який вони організовували під керівництвом російських структур», - заявив він.
«Ми з Чубаровим вийшли на трибуну парламенту, я зажадав дати слово, вони вимкнули мікрофон. У мене досить гучний голос і я пояснив тим депутатам, які були, а їх там було явно менше половини, наслідки таких дій. І після цього Костянтинов був змушений закрити сесію», - додав Андрій Сенченко. При цьому він стверджує, що Володимир Костянтинов був в неосудному стані.