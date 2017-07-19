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Аброськін став першим заступником глави Нацполіції

Аброськін став першим заступником глави Нацполіції
Начальника Головного управління Нацполіціі в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна призначили першим заступником голови Національної поліції. Як інформує replyua.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«В'ячеслав Аброськін буде працювати першим заступником голови Нацполіціі України. Дуже добре організована превенція злочинів, безкомпромісність у питаннях безпеки, дисципліна особового складу і компетентність підібраних виконавців - дало мені підставу за поданням Сергія Князєва сьогодні підписати наказ про призначення генерала В'ячеслава Аброськіна на високу посаду - служити і захищати кожного з вас», - повідомив глава МВС. Аваков відзначив заслуги Аброськіна на посаді начальника ГУ Нацполіціі в Донецькій області.

«У підзвітній В'ячеславу Васильовичу Донецької області один з найнижчих у всій країні рівнів злочинності - і це в прифронтовій області! ... Парадоксально, але Маріуполь - одне з найбезпечніших міст країни! »- написав він. Міністр окремо вказав, що начальником поліції в Донецькій області призначено заступника Аброськіна полковник поліції Віталій Вікторович Невгад, який також очолював слідче управління облполіціі.
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