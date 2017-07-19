Головний «бурштиновий чиновник» володіє «лівими» мільйонами та кінним клубом – розслідування

Виконуючий обов'язки генерального директора ДП «Бурштин України» Дмитро Тяглий не задекларував внески дружини у статутні фонди двох компаній - ТОВ «Інтерсом плюс» та ТОВ «кінно-спортивний клуб «Прайм». Як передає replyua.net з посиланням на «Наші гроші», про це свідчать електронна декларація тяглом за 2016 і дані Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань. Тяглий раніше працював керівником Дирекції оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта». Посаду виконуючого обов’язки генерального директора ДП «Бурштин України» обійняв у червні 2015 року. Протягом останнього року на посаді заробив 100 тис. грн. Ще 65 тис грн. він отримав в якості пенсії.
Незадекларований Тяглим «кінно-спортивний клуб «Прайм», 40% якого належить його дружині Олені, розташований на території комунального столичного іподрому в Голосіївському районі Києва. Клуб пропонує постій коней і оренду денників на іподромі. Надає послуги з перевезення та продажу коней, займається їх розведенням. Відзначається, що Олена Тягла, яка веде підприємницьку діяльність з 2003 року, також є контролером стоматологічного «ТОВ «Інтерсом плюс» (70%).
У переліку ведених нею видів діяльності прописані стоматологічна практика, надання перукарських послуг, роздрібна поштовий і інтернет-торгівля, діяльність ресторанів, консультування з питань оподаткування, а також основний вид - надання в оренду майна.