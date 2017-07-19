«Мы убиваем их»: Савченко считает «создание Малороссии» просьбой о помощи

Выступая в программе «Субъективные итоги дня» на телеканале NewsOne Надежда Савченко, которая является внефракционным нардепом украинского парламента, выразила мнение, что главарь террористической «ДНР» Александр Захарченко, анонсируя «создание государства Малороссия», на самом деле передал просьбу о помощи населения данных территорий. Об этом сообщает replyua.net.
«Я считаю, что заявление, прозвучавшее из «ДНР»,,- это в действительности просто крик отчаяния и просьба о помощи, несмотря на то, кто какими словами его может назвать. Мы отлично понимаем, что оставшиеся на оккупированных территориях люди также не соглашаются с гнетом России. Кстати, они готовы взять в руки оружие за интересы России против Украины, хотя там и есть люди, которые убивают нас, и мы убиваем их», – отметила она.
При этом Надежда Савченко уверенна, что в Кремле к «созданию Малороссии» не были готовы. Что касается военного конфликта на Донбассе, то он, как считает парламентарий, не является гражданской войной, а «войной, которую украинцам и россиянам насадили кремлевские власти». Вместе с тем, по мнению депутата, нельзя также отрицать факта «гибридной войны» на Донбассе.