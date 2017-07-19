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Американські військові готові надати Україні летальну зброю

Американські військові готові надати Україні летальну зброю
Генерал американських військово-повітряних сил, кандидат на посаду заступника голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Пол Сельва заявляє, що підтримує питання про надання Україні летального зброї. Як інформує replyua.net, про це повідомляє Голос Америки.

«Я підтримую надання летальної оборонної допомоги з безпеки Україні, і Міністерство оборони США активно займається цим питанням на міжвідомчому рівні», - заявив Сельва в своїх свідченнях перед комітетом Сенату з питань збройних сил на слуханнях, присвячених утвердженню його на посаду. У своїх свідченнях, оприлюднених напередодні слухань, генерал рішуче підтримав надання летальної зброї Україна, підкресливши:

«Хоча обороноздатність України посилилася завдяки навчанням США, Україна все ж не має ще достатніх можливостей, оскільки її противник технологічно має більше переваг». Колишній посол США в Україні та експерт Інституту США Brookings Стівен Пайфер в Twitter повідомив з цього приводу: «Генерал Сельва сказав Комітету Сенату з питань збройних сил, що командування США в Європі і Об'єднаний комітет начальників штабів ВС виступають за надання летальної військової допомоги Україні».
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