валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

У Кременчуці «народний лікар ЛНР» може тримати високу посаду

У Кременчуці «народний лікар ЛНР» може тримати високу посаду
Посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку може зайняти прихильник терористів «ЛНР», «народний лікар Луганської народної республіки» Володимир Клімов. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Сергій Іванов, передає replyua.net.

За його словами, він дуже давно особисто знає Клімова - вчилися в одній школі. На посаді в «ЛНР» лікар прославився публічною обіцянкою відібрати житло у співробітників Луганської обласної клінічної лікарні, які відмовилися працювати на окупанта.

«Сьогодні Климов завдяки підтримці міського голови Кременчука намагається зайняти пост головного лікаря Кременчуцького пологового будинку. Я чудово знаю, яким чином Вовчик залишається поза увагою українських спецслужб, і хто загортає в «пледи» луганських сепаратистів, зокрема колишнього заступника міністра охорони здоров'я «ЛНР» Малюка, колишнього главу Луганської ОДА Пристюка і багатьох інших », - повідомив Іванов. За інформацією Кременчуцького видання «Програма Плюс», після перебування на «посади» «народного лікаря» в «ЛНР» Климов також безуспішно намагався працевлаштуватися в Росії. Мер Кременчука Віталій Малецький кандидатуру скандального лікаря запропонував на прохання «тільки лише одного представника медичної спільноти міста, прізвище якого відомо».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
22048

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Санкции и падение цен на ресурсы привели к существенному снижению денежного оборота в России. То, чего когда-то хватало на всех, теперь не хватает и за ресурсы началась ожесточенная борьба в верхах.

18 июл 2017
10298

Скандал у Одесі: водій маршрутки намагався вигнати дівчину через «телячу мову»

В Одесі водій маршрутки спробував вигнати з салону дівчину, яка розмовляла українською мовою. Як передає replyua.net, постраждала написала скаргу до міського департаменту транспорту та має намір

Последние новости

Американські військові готові надати Україні летальну зброю

У Кременчуці «народний лікар ЛНР» може тримати високу посаду

Україна опинилася на рівні Південного Судану, Сомалі та Нігерії у рейтингу МОЗ

Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze

Через серйозне загострення в зоні АТО загинули двоє українських військових

За три роки в Україні буде створено сержантський корпус рівня країн НАТО

У МЗС Німеччини хочуть скасувати санкції проти Росії

Повторение судьбы Гиви: эксперт сообщил, когда Путин уберет Плотницкого и Захарченко

В США пояснили, почему Украина не может стать членом НАТО

Известный сенатор раскрыл коварный план Путина по Украине

Аксьонов отримав посаду «прем’єр-міністра» Криму завдяки Януковичу

Україна на четверть збільшила експорт зброї

У РФ винесли перший вирок адміністратору «груп смерті»

Понад 60 британських політиків і вчених просять призупинити Brexit

В России спрогнозировали Януковичу должность «главы» Малороссии

К дате полгода со дня инаугурации президента США Трамп и его команда потерпели болезненное внутриполитическое поражение

Российский блогер: теперь мы точно скажем Навальному до свидания

Опасения подтвердились: в Гамбурге Трамп провел с Путиным еще одну секретную встречу без дипломатов и переводчика

Казанський: в ОРДЛО знову танцювали на кістках загиблих в МН-17 людей

Чорногорію та Хорватію охопили лісові пожежі

 Новости за день