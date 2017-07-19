У Кременчуці «народний лікар ЛНР» може тримати високу посаду

Посаду головного лікаря Кременчуцького пологового будинку може зайняти прихильник терористів «ЛНР», «народний лікар Луганської народної республіки» Володимир Клімов. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Сергій Іванов, передає replyua.net.
За його словами, він дуже давно особисто знає Клімова - вчилися в одній школі. На посаді в «ЛНР» лікар прославився публічною обіцянкою відібрати житло у співробітників Луганської обласної клінічної лікарні, які відмовилися працювати на окупанта.
«Сьогодні Климов завдяки підтримці міського голови Кременчука намагається зайняти пост головного лікаря Кременчуцького пологового будинку. Я чудово знаю, яким чином Вовчик залишається поза увагою українських спецслужб, і хто загортає в «пледи» луганських сепаратистів, зокрема колишнього заступника міністра охорони здоров'я «ЛНР» Малюка, колишнього главу Луганської ОДА Пристюка і багатьох інших », - повідомив Іванов. За інформацією Кременчуцького видання «Програма Плюс», після перебування на «посади» «народного лікаря» в «ЛНР» Климов також безуспішно намагався працевлаштуватися в Росії. Мер Кременчука Віталій Малецький кандидатуру скандального лікаря запропонував на прохання «тільки лише одного представника медичної спільноти міста, прізвище якого відомо».