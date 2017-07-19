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Україна опинилася на рівні Південного Судану, Сомалі та Нігерії у рейтингу МОЗ

Україна опинилася на рівні Південного Судану, Сомалі та Нігерії у рейтингу МОЗ
Україна увійшла до вісімки країн з найнижчими в світі показниками вакцинації дітей: у 2016 році майже 13 мільйонів немовлят виявилися незахищеними від небезпечних інфекцій. Як передає replyua.net, про це повідомила прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров'я та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). «У 2016 році в восьми країнах охоплення АКДС 3 був менше 50%, включаючи Центральноафриканську Республіку, Чад, Екваторіальну Гвінею, Нігерію, Сомалі, Південний Судан, Сирію і Україну», - йдеться в повідомленні. Відзначимо, що АКДС (міжнародна абревіатура DTP) - це комбінована вакцина проти дифтерії, правця та кашлюку.

У 2016 році 12,9 мільйонів немовлят у всьому світі (один на кожні 10 новонароджених) не отримали ні одного щеплення.

В кінці минулого року головний лікар Київського міського центру здоров'я повідомив, що в Україні рівень вакцинації становить менше 0,4%, в той час як Міністерство охорони здоров'я рекомендує 20%. Нагадаємо, що в червні на кір в Україні захворіло 473 людини, це майже в два рази більше ніж з початку року. Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я. В цілому з початку року зареєстровано 962 випадки захворювання на кір.
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