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Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze

Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze
В акваторії Чорного моря розпочалася активна фаза українсько-американських навчань Sea Breeze 2017. Про це інформує replyua.net.

Під час навчань над портом Одеси пролетів новітній американський літак-розвідник P-8 Poseidon, а над акваторією порту пролетіла пара армійської авіації (Мі-24) і морський Ка-27. Відзначається, що Poseidon здійснював розвідувальний проліт перед майбутніми маневрами. У навчаннях були задіяні катер Скадовськ, водолазне судно Почаїв, турецький підводний човен S349 Batiray, американський крейсер Hue City з вертольотом MH-60R на палубі, есмінець Carney і турецький фрегат F241 Turgutreis.

Нагадаємо, що 10 липня, урочисто відкрилися українсько-американські військово-морські навчання Sea Breeze 2017. Темою навчання, до якого в цілому приєдналися представники Збройних Сил 16 країн світу, є проведення багатонаціональної морської операції з безпеки в кризовому регіоні, повідомляє прес-центр командування ВМС. В урочистій церемонії відкриття навчань взяли участь командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор Воронченко, голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, керівники навчання від української і американської сторін капітани 1 рангу Олексій Неіжпапа і Тейт Вестбрук, безпосередньо учасники маневрів.
Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze
Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze
Почалася активна фаза багатонаціональних навчань Sea Breeze
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