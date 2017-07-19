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За три роки в Україні буде створено сержантський корпус рівня країн НАТО

За три роки в Україні буде створено сержантський корпус рівня країн НАТО
У Збройних силах України до 2020 року планується створення професійного сержантського корпусу рівня провідних армій світу. Про це заявив на брифінгу головний старшина Збройних сил України начальник управління по роботі з сержантським складом Генштабу ЗСУ Олександр Косинський, інформує replyua.net.

«Робота здійснюється за кількома напрямками, зокрема, щодо вдосконалення системи підготовки сержантів і солдатів. Для цього створені Центри підготовки, які за структурою, функціями та завданням фактично аналогічні відповідним навчальним закладам країн НАТО. Запроваджено курси лідерства базового та середнього рівнів, дворівневі курси інструкторів», - сказав він.

За словами Косинського, на сьогодні сержантський склад ВСУ навчається у відповідних школах за кордоном, зокрема, в Школі НАТО в Обераммергау. Крім того, ряд курсів для українських військових всередині країни проводять інструктори з США, Канади, Великобританії, Латвії, Литви. Відповідаючи на питання про те, яка запланована на 2020 рік чисельність сержантського складу в українській армії, він сказав: «Приблизно 1700 чоловік, проте треба враховувати плинність кадрів і постійне навчання сержантів. Наше завдання - вийти на інший показник - кількість підготовлених сержантів в рік. Ми плануємо готувати на рік до 500 сержантів».
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