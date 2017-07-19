Повторение судьбы Гиви: эксперт сообщил, когда Путин уберет Плотницкого и Захарченко

Главарей самопровозглашенных «Л/ДНР» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко могут уничтожить сразу после того, как в Кремле будет принято решение о возвращении Украине оккупированных территорий. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такая точка зрения была озвучена Богданом Петренко, заместителем главы Украинского института исследования экстремизма.
Со слов эксперта, в настоящее время можно говорить о тенденции, в соответствии с которой Захарченко и Плотницкого до такой степени ненавидят, что очень много граждан Украины просто не смирятся с их вхождением в Украину. Таким образом, после принятия в Москве решения слить полностью Донбасс, тут же стоит ожидать «успешных покушений украинских диверсионно-разведывательных групп» на лидеров пророссийских террористов.
Вместе с тем, добавил Богдан Петренко, после уничтожения Захарченко и Плотницкого могут поставить совершенно приемлемых персонажей, не обязательно военных. Речь, к примеру, может идти о каком-либо ректоре. «И в Украине, и на временно неподконтрольных Киеву территориях таких людей нормально будут воспринимать», - отметил эксперт.